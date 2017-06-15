Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Під час зустрічі Порошенка з Трампом буде піднято кілька важливих для України тем. Вони торкнутися не тільки ситуації на Донбасі, а й інших аспектів двосторонніх відносин. Однак найважливіше завдання для української сторони - це озброїти Трампа аргументами проти Путіна. Про це в коментарі InfoResist заявив політолог Володимир Фесенко, передає replyua.net.
«Головне завдання - це встановлення хороших особистих відносин між двома президентами. Це дуже важливо і для розвитку міждержавних відносин. Все ж США президентська республіка, яким би зараз не було складним становище Трампа всередині політичне, тим не менш, він ключова фігура. Друге завдання закласти якусь повістку двосторонніх відносин, які будуть стосуватися не тільки конфлікту на Донбасі, а й відносин в торговельній сфері, зберегти підтримку з боку США реформ в Україні, розвиток військово-технічного співробітництва. Тобто, позначити головний напрямок співпраці між двома нашими країнами. Третя принципово важливе завдання - це озброїти Трампа аргументами перед зустріччю з Путіним », - зазначив він
Політолог вважає, що в переговорах з Трампом дуже важливу роль зіграють особливості його характеру. «Там безліч нюансів. Мені здається, що, напевно, ніколи, в адміністрації Порошенка так ретельно не готувалися до переговорів з президентом США. Думаю, що раніше це було все-таки дещо простіше і як би ставилися інші завдання. Зараз цей психологічний контекст, особливості особистості Трампа, вони беруться до уваги», - запевнив Фесенко.