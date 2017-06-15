валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом
Під час зустрічі Порошенка з Трампом буде піднято кілька важливих для України тем. Вони торкнутися не тільки ситуації на Донбасі, а й інших аспектів двосторонніх відносин. Однак найважливіше завдання для української сторони - це озброїти Трампа аргументами проти Путіна. Про це в коментарі InfoResist заявив політолог Володимир Фесенко, передає replyua.net.

«Головне завдання - це встановлення хороших особистих відносин між двома президентами. Це дуже важливо і для розвитку міждержавних відносин. Все ж США президентська республіка, яким би зараз не було складним становище Трампа всередині політичне, тим не менш, він ключова фігура. Друге завдання закласти якусь повістку двосторонніх відносин, які будуть стосуватися не тільки конфлікту на Донбасі, а й відносин в торговельній сфері, зберегти підтримку з боку США реформ в Україні, розвиток військово-технічного співробітництва. Тобто, позначити головний напрямок співпраці між двома нашими країнами. Третя принципово важливе завдання - це озброїти Трампа аргументами перед зустріччю з Путіним », - зазначив він

Політолог вважає, що в переговорах з Трампом дуже важливу роль зіграють особливості його характеру. «Там безліч нюансів. Мені здається, що, напевно, ніколи, в адміністрації Порошенка так ретельно не готувалися до переговорів з президентом США. Думаю, що раніше це було все-таки дещо простіше і як би ставилися інші завдання. Зараз цей психологічний контекст, особливості особистості Трампа, вони беруться до уваги», - запевнив Фесенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
9737

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

14 июн 2017
8970

Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым

Последние новости

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

У ЄС продовжили антиросійські санкції

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

 Новости за день