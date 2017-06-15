Політолог пояснив чи повинні громадяни України подавати декларації

Політолог Андрій Магера на персональній сторінці в Фейсбук назвав основні проблеми запровадження суцільного декларування доходів громадянами України, - про це повідомляє replyua.net.
Так, блогера зацікавило повідомлення, поширене прес-службою Кабміну. У ньому, зокрема, вказувалось на принципову позицію прем’єр-міністра Володимира Гройсмана – голова українського уряду проти запровадження суцільного декларування доходів, незважаючи на те, що відповідні пропозиції постійно до нього надходять.
Коментуючи цю заяву, Магера цитує статтю шістдесят сьому Конституції України, яка передбачає, що всі громадяни кожного року подають до податкових органів з місцем проживання декларації про доходи та майновий стан. Тобто, йдеться про встановлений для кожного громадянина України обов’язок порахувати свої доходи та повідомити про них відповідний орган доходів і зборів. Відтак, наразі в уряду є два шляхи вирішення ситуації, що склалась: або ж ВРУ повинна створити відповідну нормативну базу для виконання чинних положень Конституції України, або ж народні обранці мають внести зміни до вищенаведеної норми Основного закону. У даному випадку третього не дано, - підсумовує політолог.