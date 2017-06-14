Павло Правий: у мене алергія на чуваків у вишиванках

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Блогер Павло Правий на персональній сторінці в соціальній мережі поділився міркуваннями про те як виглядає справжній патріотизм, - про це повідомляє новинний інтернет-портал replyua.net.Так, блогер заявляє, що приніс своїм читачам трохи справжньої «зради». За його словами, всі пам’ятають футболіста Анатолія Тимощука: гордість України, походить з краю УПА – Волині, співав гімн, говорив щирою українською мовою і носив на голові жовто-блакитну стрічку. Проте, зараз він перебрався до улюбленого путінського ФК – «Зеніту», при чому на це його наштовхнув явно не голод.На іншому боці спектру – Роман Зозуля: хлопець з «непатріотичного» регіону, російськомовний і без пов’язок кольорів державного прапора на голові. Тим не менш, чималі гроші віддав на волонтерські проекти і за свою громадянську позицію практично поплатився кар’єрою, адже направлені Кремлем іспанські ліві розпочали кампанію з його цькування та дискредитації. Як таке вписується у штампи «стовідсоткового українця», вигадані панами та панянками Тягнибоком, Фаріон, Ніцой, Ярошем та іншими? А справа в тому, що скоро у адекватних громадян з’явиться алергія на вишиванки і жовто-блакитні стрічки – аж надто часто ними намагаються прикрити ганебні вчинки, - підсумовує блогер.