Київський суд значно спростив життя кримчанам

Один із київських суддів зробив приємний подарунок для кримчан, які бажають залишити окуповану територію, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Крим.Реалії».
Так, сьогодні, чотирнадцятого червня 2017 року, адміністративний апеляційний суд міста Києва прийняв рішення, яким визнав нечинним п. 1 ПКМУ №1035. Саме ним встановлювались ліміти на провіз речей через адміністративний кордон з окупованою територією Кримського півострову. Цей пункт викликав гостре засудження з боку правозахисної спільноти, адже, на їх думку, обмежував право власності. Наприклад, на такій позиції ґрунтувалась аргументація правника Гельсінської спілки Максима Тимочко, який і давав коментарі журналістам з цього приводу.
Правники зауважують, що наведена постанова створювала серйозні перешкоди для кримчан, особливо для тих, які планували покинути окуповану територію. Зокрема, всі речі, які не входили до переліку, передбаченого статтею 370 Митного кодексу, не можна було забрати з собою при міграції. Відтепер хоча б ця проблема відпала, - зауважують правозахисники Гельсінської спілки, які і ініціювали судове провадження. Наразі рішення вже внесене до Єдиного держаного реєстру судових рішень.