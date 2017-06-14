Казанський: замість того, щоб сидіти у в’язниці, державний зрадник грає весілля

Блогер та журналіст Денис Казанський на власному інформресурсі «IV власть» розповідає історію чоловіка, якого звинувачували у тяжких злочинах проти національної безпеки, - про це повідомляє replyua.net.
Так, героєм розповіді Казанського став очільник запорізького відділення інформаційного агентства «Новий регіон» Павло Золотарьов (Мясоєдов). Всеукраїнську популярність чоловік здобув у лютому цього року, коли очільник СБУ Василь Грицак оприлюднив аудіо запис. Зафіксовані на ньому особи, у тому числі – і сам Золотарьов, обговорювали стратегію і тактику підкупу народних депутатів – аж до суми, яку варто заплатити за «послуги». Народні обранці за домовленістю мали підтримувати ідеї сепаратизму під виглядом «федералізації». На конкретному записі визначався «прайс-лист» за «роботу» депутатів Житомирської обласної ради.
І що сталось із Золотарьовим після таких гучних і, здавалося б, «залізних», обвинувачень? Насправді, у нього все добре – на днях він навіть справив весілля. На святкуванні, яке відбулось у Запоріжжі, були присутні також члени Радикальної партії Юрій Хохлов та Ірина Лех. Що ж, скандальні звинувачення знову закінчились нічим, - зауважує Казанський.