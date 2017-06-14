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СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

У ВР вже зреагували на гучну заяву Турчинова

У ВР вже зреагували на гучну заяву Турчинова
У парламенті вирішили не відставати і підтримали ініціативу, озвучену вчора секретарем РНБО Олександром Турчиновим, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів інформаційного інтернет-порталу «КНК-Медіа».

Так, сьогодні, чотирнадцятого червня 2017 року, народний обранець Андрій Тетерук повідомив представникам ЗМІ про розробку законопроекту про завершення Антитерористичної операції. За словами нардепа, наразі над проектом працює колектив авторів, а його подання на розгляд Верховної Ради планується на наступний тиждень. Тетерук не став розкривати подробиці – так, він не розповів журналістам ні хто виступає автором та ініціатором проекту, ні які точно норми в ньому будуть міститись. Нардеп зауважив лише, що у акт дозволить вивести участь збройних сил у протистоянні ворогу на новий рівень. Крім того, замість Антитерористичного центру, який підлеглий СБУ, буде створено новий координаційний штаб, у якому будуть представлені всі роди українських військ.

Нагадаємо, днем раніше секретар РНБО Олександр Турчинов зауважив, що формат АТО наразі «вичерпав себе» і варто переходити до більш дієвих методів вирішення збройного конфлікту на Сході України. Заява викликала жваве обговорення як в експертному полі, так і в соціальних мережах.
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