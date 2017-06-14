Авакову вдалося в суді проти Лещенка

Рішенням Подільського районного суду Києва було встановлено, що народний депутат Сергій Лещенко зобов’язується спростувати свою озвучену раніше заяву про те, що за ним стежать представники Міністерства внутрішніх справ, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію оприлюднив керівник МВС Арсен Аваков. Два роки тому Сергій Лещенко висунув міністру внутрішніх справ звинувачення в тому, що співробітники стежать за ним, зокрема, прослуховують його мобільний телефон. Тоді, у 2015 році, Лещенко заявив, що до цієї справи причетний також нардеп Мартиненко. Однак у суді вирішили інакше. Аваков зазначив, що столичним судом було визнано заяву Лещенка брехливою і «кожна така брехня отримає власну оцінку». Міністр також підкреслив, що суд виніс рішення, що слова нардепа є недостовірні і порушують честь та гідність очільника МВС. Тому Лещенка зобов’язали спростувати цю інформацію на сайті німецького видання Deutsche Welle, в інтерв’ю з яким він і озвучив відповідні звинувачення МВС.
Слід відмітити, що Лещенко вже встиг відреагувати на заяву Авакова. Зокрема, він повідомив про плани оскаржувати судове рішення.