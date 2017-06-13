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Блогер: «Кривавий пастор» прогнозує велику війну

Блогер: «Кривавий пастор» прогнозує велику війну
Блогер та військовий журналіст Костянтин Машовець проаналізував останні заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова і зробив з них доволі тривожні висновки, - про це replyua.net стало відомо з персональної сторінки експерта в Фейсбук.

Так, сьогодні, тринадцятого червня 2017 року, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що формат Антитерористичної операції вичерпав себе. На думку політика, у рамках АТО вдалось досягти кількох основних цілей – зупинити агресора, організувати вибори президента та до Верховної Ради, стабілізувати економіку, відновити збройні сили. Тим не менш, проблему окупації частини України антитерористична операція вирішити не може. За словами Турчинова, залучення збройних сил допускається, відповідно до законодавства, у двох випадках – війна чи АТО, і остання вже не є ефективною.

Коментуючи ці заяви, Машовець вказує, що можна дійти двох основних висновків. По-перше, верховне командування буде різко міняти стратегію України у конфлікті з Російською Федерацією. І по-друге, командування вважає, що наші Збройні сили досягли належного рівня готовності для того, щоб розпочати «Велику війну», - підсумовує блогер.
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