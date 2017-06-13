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Блогер каменя на камені не залишив від істерики Тимошенко

Блогер каменя на камені не залишив від істерики Тимошенко
Український блогер Ігор Петріченко долучився до дискусії, присвяченої скасуванню мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, - про це replyua.net стало відомо з персональної сторінки автора в Фейсбук.

Блогер зізнається, що чергова істерика очільниці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на одній з передач спровокувала його і він вирішив розібратись в аргументації політика. Так, за словами Петріченка, весь виступ Тимошенко складається з брехні та маніпуляцій. Зокрема, незмінна лідерка «Батьківщини» лякає населення таким: по-перше, всю землю скуплять великі агрохолдинги та їх власники - олігархи; по-друге, те, що не встигнуть купити нові «ленд-лорди», розберуть іноземці. Це при тому, що проект реформи забороняє купувати землю юридичним особам та особам, які походять з інших держав. Крім того, передбачається максимальний ліміт землі, яка може бути викуплена однією фізичною особою – не більше двохсот гектарів.

Але ще цікавіше стає, якщо спробувати знайти хоч якусь послідовність у заявах пані Тимошенко. Так, у 2008 році, будучи при владі, очільниця «Батьківщини» пропонувала ще більш радикальний проект земельної реформи: як юридичні особи, так і іноземці могли вільно купувати землю, у тому числі – сільського господарського призначення, і ніяких лімітів на покупку не передбачалось. Чи варто тут це щось говорити? - зауважує блогер.
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