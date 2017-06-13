Блогер каменя на камені не залишив від істерики Тимошенко

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Український блогер Ігор Петріченко долучився до дискусії, присвяченої скасуванню мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, - про це replyua.net стало відомо з персональної сторінки автора в Фейсбук.Блогер зізнається, що чергова істерика очільниці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на одній з передач спровокувала його і він вирішив розібратись в аргументації політика. Так, за словами Петріченка, весь виступ Тимошенко складається з брехні та маніпуляцій. Зокрема, незмінна лідерка «Батьківщини» лякає населення таким: по-перше, всю землю скуплять великі агрохолдинги та їх власники - олігархи; по-друге, те, що не встигнуть купити нові «ленд-лорди», розберуть іноземці. Це при тому, що проект реформи забороняє купувати землю юридичним особам та особам, які походять з інших держав. Крім того, передбачається максимальний ліміт землі, яка може бути викуплена однією фізичною особою – не більше двохсот гектарів.Але ще цікавіше стає, якщо спробувати знайти хоч якусь послідовність у заявах пані Тимошенко. Так, у 2008 році, будучи при владі, очільниця «Батьківщини» пропонувала ще більш радикальний проект земельної реформи: як юридичні особи, так і іноземці могли вільно купувати землю, у тому числі – сільського господарського призначення, і ніяких лімітів на покупку не передбачалось. Чи варто тут це щось говорити? - зауважує блогер.