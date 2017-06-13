Експерт: ще один привід сказати «Раша, гудбай»

Експерт-політолог та колишній народний депутат Тарас Чорновіл розповів про ще один крок на шляху до енергонезалежності української держави, - про це з посиланням на його персональну сторінку в Фейсбук повідомляє інформаційний портал replyua.net.
Так, Чорновіл наголошує на тому, що сьогодні, тринадцятого червня 2017 року, урядовий портал оприлюднив доволі цікаве повідомлення – прем’єр-міністр нашої держави Володимир Гройсман, який зараз перебуває з офіційним візитом у Загребі, виступив з новою ініціативою. Очільник українського уряду у відповідь на пропозицію хорватів зауважив, що Київ з радістю приєднається до створення нового коридору транспортування зрідженого разу у конфігурації «Хорватія – Угорщина - Україна». Вже зараз на узбережжі Хорватії будуються LNG-термінали, через які зріджений газ буде постачатись на материк.
Оцінюючи цю інформацію, Чорновіл зауважує, що перспективи розвитку нового газотранспортного коридору в Адріатиці доволі хороші, а це значить, що вже за чотири - п’ять років ситуація на ринку енергоносіїв у Європі може кардинально змінитись - часи газової гегемонії Москви залишаться позаду. Тобто, це ще один привід повторити «Раша, гудбай», - підсумовує експерт.