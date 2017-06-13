Казанський розповів про Мураєва, СБУ на провалену інформаційну політику України

Відомий вітчизняний журналіст Денис Казанський у власному блозі на порталі «15 минут» поділився спостереженнями про роботу деяких його колег, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, Казанський помітив, що нещодавно один із українських телеканалів у черговий раз відзначився допомогою Кремлю. Журналісти NewsOne (власник каналу – народний обранець з чинним наразі мандатом Євгеній Мураєв) відзняли інформаційний сюжет для відомого кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова. Тема, щоправда, дещо заїжджена – утиски російської мови на теренах України. За словами Казанського, у сюжеті на каналі «Россия 1» з’явились всі штампи, які використовують московські «акули пера» - Гітлер, фашисти вкупі з українськими націоналістами, якісь таємні агенти, які ведуть суцільне спостереження за мешканцями України і доповідають «куди треба» про те, якою мовою послуговуються українські громадяни в побуті тощо. Серед вітчизняних політиків, крім самого Мураєва, у сюжеті «засвітився» Євгеній Червоненко.
Як зауважив журналіст, можна було б довго говорити про зраду державних інтересів і загрозу інформаційній безпеці України, закликати правоохоронців розібратись в ситуації тощо. Але все дарма – СБУ не до Мураєва, тому у нардепа жодних проблем із законом не виникне.