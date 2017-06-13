Політолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

РНБО - єдиний орган, який зобов'язаний повністю формувати стратегію президента України з питань безпеки. Як передає replyua.net, про це InfoResist заявив політолог Тарас Чорновіл, коментуючи заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про бойові дії на Донбасі і зміні формату захисту країни від гібридної війни РФ.
«У заяві Турчинова є кілька нюансів. Перший - загальний набір фраз, які він часто дублює, це певний політичний момент. Турчинов продовжує залишатися одним з лідерів «Народного фронту». Він відійшов від «Батьківщини» і Тимошенко, досить близький до президента, у них вишикувалося нормальна співпраця, але він все-таки представляє «НФ». Останнім часом ця політсила зробила цілу низку гучних заяв, виносила на розгляд Верховної Ради низку постанов, які повинні продемонструвати особливу пасіонарність партії. Очевидно, починається довготривала акція по розкручуванню на 2019, тобто «Народний фронт» почав для себе передвиборну кампанію», - вважає експерт.
За словами Чорновола, ця заява Турчинова йде в загальному контексті санкцій проти українських громадян з команди Януковича.
«Зрозуміло, що це повна нісенітниця і суперечить закону про санкції, але з іншого боку все це дуже добре сприймали. І трохи «побили» своїх же колег з ББП, які активно не голосували », - додав він.