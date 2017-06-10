валюта
СпецтемаНавальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Манн: презрение к народу так ярко проявляется только у украинских политиков, и суд Стокгольма вовсе не отменил «бери или плати»

Манн: презрение к народу так ярко проявляется только у украинских политиков, и суд Стокгольма вовсе не отменил «бери или плати»
Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что его всегда удивляли украинские политики, которые проявляют беспринципность и абсолютное презрение к своему народу, и так сильно это проявляется только в Украине, сообщает replyua.net.

«Юлия Тимошенко заявила, что только благодаря ее мастерски изготовленному газовому договору, Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже, который отменил принцип "бери или плати". Просто слов нет... Неужели народ в Украине настолько низко пал, что может всерьез такое воспринять и поверить?», пишет Манн. По его словам, если бы не было того ужасного газового контракта, Украине не грозило бы уничтожение, а речь шла о 56 миллиардах долларов, что равно бюджету на два года.

«Стокгольмский суд вовсе не отменял принципа "бери или плати", он остался в том виде, в котором и был до 2014 года. Просто тогда Россия ошиблась и заключила неграмотное соглашение, которое можно было понимать, как постоянное изменение этого принципа, так что нужно благодарить не Тимошенко, а РФ за досадную ошибку», добавил эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Бродский: если Россия поднимет авиацию, мы даже убежать не успеем, а о Крыме нам вообще пора забыть
Важное за сутки
09 июн 2017
6401

Громадські організації просять Порошенка через саботаж реформи прибрати з посади Богомолець

Провідні українські медичні організації просять президента України Петра Порошенка прибрати з посади главу комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольгу Богомолець. Вони запевняють, що Богомолець

Последние новости

Кенигштейн: декоммунизацию нужно начинать не с переименований, а с капитального апгрейда инфраструктуры

Навальный сделал заявление о Донбассе

Оливер Стоун узнал от Путина интересные факты о его внуках

СБУ запретила въезд в Украину известному немцу из-за Крыма

Тука пояснил, когда можно ввести визовой режим с Россией

Гройсман заявил о существенном повышении зарплат к концу года

Жителям Ялты и туристам оккупанты приготовили очередной сюрприз

Манн: презрение к народу так ярко проявляется только у украинских политиков, и суд Стокгольма вовсе не отменил «бери или плати»

Умерла Гленн Хедли – причины смерти не разглашаются

Бойовики готують нові небезпечні провокації - Міноборони

Трамп зробив першу важливу заяву щодо НАТО

Вашингтон закликав арабські держави послабити санкції проти Катару

Україна змушена закуповувати у Росії військові деталі – депутат

У Великобританії сформують після виборів новий уряд

У Єврокомісії вважають, що на Вашингтон не можна покладатись як раніше

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

 Новости за день