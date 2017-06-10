Манн: презрение к народу так ярко проявляется только у украинских политиков, и суд Стокгольма вовсе не отменил «бери или плати»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что его всегда удивляли украинские политики, которые проявляют беспринципность и абсолютное презрение к своему народу, и так сильно это проявляется только в Украине, сообщает replyua.net.
«Юлия Тимошенко заявила, что только благодаря ее мастерски изготовленному газовому договору, Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже, который отменил принцип "бери или плати". Просто слов нет... Неужели народ в Украине настолько низко пал, что может всерьез такое воспринять и поверить?», пишет Манн. По его словам, если бы не было того ужасного газового контракта, Украине не грозило бы уничтожение, а речь шла о 56 миллиардах долларов, что равно бюджету на два года.
«Стокгольмский суд вовсе не отменял принципа "бери или плати", он остался в том виде, в котором и был до 2014 года. Просто тогда Россия ошиблась и заключила неграмотное соглашение, которое можно было понимать, как постоянное изменение этого принципа, так что нужно благодарить не Тимошенко, а РФ за досадную ошибку», добавил эксперт.