Через наявність британського паспорту Насіров може залишитися без 100 мільйонів застави

Сторона звинувачення в ході перерви судового засідання Солом'янського райсуду Києва пояснила причини, чому прокуратура має намір зарахувати заставу відстороненого керівника ДФС Романа Насірова до держбюджету. Як інформує replyua.net, про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків. На думку САП, відбулося порушення процесуальних обов'язків, які покладалися на підозрюваного Романа Насірова. За словами Симківа, відсторонений керівник ДФС повному обсязі виконав свій обов'язок здати паспорти, що дозволяють йому скористатися правом виїзду за кордон. «Мова йде про британський паспорт», - підкреслив представник САП.
Роман Симків також зазначив, що фактичним доказом наявності у Романа Насірова паспорта громадянина Великобританії є офіційна відповідь влади цієї країни. Насіров заявив присутнім в суді представникам мас-медіа, що британського паспорта він не має.
Він переконаний, що озвучене сьогодні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в НАБУ і вимагає зарахування до держбюджету країни ста мільйонів гривень внесеної за нього застави, (кошти внесли його дружина і тесть), фактично служать для того, щоб певною мірою «перекрити бездіяльність слідства по суті цієї справи ».