Политолог рассказал, кем для украинских граждан стал Петр Порошенко

По мнению политолога Олега Медведева, нынешний глава украинского государства Петр Порошенко войдет в историю страны как политик, сумевший обеспечить своим гражданам возможность безвизового посещения Евросоюза. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». Эксперт подчеркнул, что серьезные перемены в Украине произошли именно во время пребывания Порошенко на президентской должности. «Изменения произошли в обществе, стране и в людях. Да и сама власть тоже изменилась», - уверен Медведев.
«Нет сомнений в том, что частично реформы все же увенчались определенным успехом. И то, что Украине все-таки отменили визы, является определенным подтверждением этого факта», - сказал политический эксперт. С его слов, безвизовый режим не является обычной декларацией. Это подтверждение того, что в Брюсселе признали выполнение Киевом большой работы для визовой либерализации, считает политолог.
Особый акцент Медведев сделал на том, что формирование критериев по безвизу состоялось давно, когда Петр Порошенко не был при власти. «Но случилось так, что как раз ему удалось за трехлетний период реализовать все 150 пунктов», - сказал политический эксперт.