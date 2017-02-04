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Колишній Генпрокурор України має намір повернутися на свою посаду

Колишній Генпрокурор України має намір повернутися на свою посаду
Екс-керівник ГПУ Віктор Шокін анонсував свої повернення на раніше займану посаду. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі написав колишній керівник Головуправління «К» СБУ Віктор Трепак. Він наголосив, що раніше така інформація розглядалася у якості припущення, а зараз прагнення Шокіна знову очолити прокуратуру можна побачити в офіційній документації. Трепак додав, що у грудні минулого року Шокін звернувся із поданням до ВАС з позовом до українського парламенту та президента. У ньому колишній високопосадовець наполягає на визнані неправомірною постанову Верховної Ради про його звільненні.

Також, пише Віктор Трепак, Шокін наголошує на тому, що його мають поновити на посаді керівника ГПУ з урахуванням Закону України «Про внесення змін до Конституції України (правосуддя)», та негайно виконати судове рішення щодо даного питання.

Експерт додав, що ВАС залишив без розгляду позов Віктора Шокіна, винісши 23 грудня 2016 року постанову відповідного змісту. Підставою для того, щоб позов не розглядали, стали формальні обставини, тому що колишній генеральний прокурор не подав позов у встановлені терміни.
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