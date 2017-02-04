В Кабміні прокоментували можливість зустрічі Порошенка з Путіним

Керівник Міністерства економічного розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко оприлюднив умови, відповідно до яких можлива миротворча зустріч українського президента Петра Порошенка зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, передає replyua.net. В прямому ефірі одного з вітчизняних телеканалів Зубко заявив, що аби український та російський президент зустрілися, Москва повинна повністю виконати всі взяті на себе зобов’язання у відповідності до Мінських домовленостей, а саме: вивести свої війська з Донбасу, звільнити всіх українських громадян, які наразі перебувають в полоні, а також закрити кордон з Україною.
«Я вважаю, це варто зробити тільки тоді, коли російська сторона дотримається усіх тих кроків, які вона зобов’язувалася виконати. В документі чітко прописані гарантії Москви про те, що бойовики самопроголошених республік виконають свою частину зобов’язань. Перш за все, це виконання Мінських домовленостей, відведення важкого озброєння та військ, вихід на волю наших полонених, а ще - повністю закритий кордон. А все інше залишається лише питанням часу»,- пояснив Зубко.
Востаннє Порошенко та Путін зустрічалися в Берліні у рамках «нормандського формату». Тоді обидва президенти навіть не потиснули одне одному руки.