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Порошенко переговорив з президентом Словаччини щодо тиску на Путіна

Порошенко переговорив з президентом Словаччини щодо тиску на Путіна
Президент України Петро Порошенко переконаний в тому, що світ погано оцінює Російську Федерацію і погано тисне на її лідерів, оскільки ситуація на Донбасі лише ускладнюється. Про це лідер держави заявив під час розмови зі своїм словацьким колегою Андреєм Кіскою, повідомляє прес-центр Адміністрації президента України, передає replyua.net.

«Російсько-окупаційні війська майже безперервно ведуть обстріли українських позицій в районі населеного пункту Авдіївка. Тим самим бандити не дають українській стороні відновити електропостачання в домівки місцевих мешканців. На даний момент Україні потрібна підтримка від міжнародного співтовариства, який має посилити тиск на російського окупанта, який, напевно, відчув свободу», - наголосив Порошенко.

В той самий час він розповів президенту Словаччини про ситуацію, яка складається в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом останніх кількох діб. Також резидент Порошенко наголосив на необхідності дотримання Євросоюзом режиму санкцій проти Росії, який змусить агресора зупинитися та почати виконувати свої обов’язки в частині Мінських угод. В свою чергу Кіска заявив, що підтримує Україну та закликав негайно припинити обстріли.
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