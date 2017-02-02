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Україна наступна - оптимістичний прогноз щодо "безвізу" з ЄС

Україна наступна - оптимістичний прогноз щодо "безвізу" з ЄС
Україна стане наступною після Грузії, хто отримає безвізовий режим з Європейським союзом. Це має статися вже до кінця квітня поточного року. Про це розповів заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка» Гончаренко Олексій, інформує replyua.net.

«Україна наступна в черзі. Це (скасування візового режиму – ред.) станеться вже початку травня цього року. Чому Грузія отримала безвіз раніше? Тому що її територія в кілька разів менша за Україну, і як правило – менше громадян», - зазначив він. За його словами, питання полягає у міграційних ризиках. Україна більша від Грузії близько в 10 разів, і зважаючи на ситуацію на Донбасі, потенційна кількість мігрантів з України більша, ніж в Грузії в декілька десятків разів. За словами багатьох політичних експертів, саме це і гальмує надання громадянам України безвізового режиму.

Як повідомлялося раніше, Європейський парламент підтримав рішення надати Грузії безвізовий режим. За словами доповідача Марії Габріель, безвіз для грузинських громадян почне діяти вже до кінця березня. Згідно з визначеними процедурами, після голосування у Європарламенті залишається формальна частина – ухвалення від Ради Європейського союзу.
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