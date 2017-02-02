У МЗС жорстко відреагували на заяви Росії стосовно Авдіївки

У коментарі очільника українського МЗС в Twitter повідомляється, що звинувачення російської влади в ескалації військових дій на Донбасі цілком абсурдні, повідомляє replyua.net. Зазначається, що недавно зроблена міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заява стосовно того, на Києві лежить відповідальність за нещодавню серйозну військову ескалацію подій на Донбасі, і більше того, що метою цих дій є привернути увагу до України світового співтовариства повністю неправдивою.
В той же час, в МЗС наголосили, що російські війська здійснили вторгнення на суверенну територію, залучивши до військових дій на Донбасі кілька тисяч терористів. У повідомленні зовнішньополітичного відомства підкреслюється, що Кремль не припиняє фінансування терористів та причетний до скоєння військових злочинів, зокрема до обстрілу житлових районів та важливих об’єктів інфраструктури.
«Але правда в тому – і це визнала більша частина людей у світі – це якість, на яке ніхто серед представників російської влади не звертають увагу. Не Україна, а Росія несе відповідальність за останню жорстоку ескалацію військових дій на Донбасі», - мовиться у заяві голови МЗС.