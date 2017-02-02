Експерт вважає імовірним початок морської блокади України

На власній сторінці у соцмережі політичний експерт Петро Олещук акцентував увагу на тому, що вчорашній обстріл літака ВМС ЗСУ було здійснено з платформи, яку Росія незаконно захопила, проте навіть російське законодавство відносить її до територіальних вод України, повідомляє replyua.net.
Експерт наголосив, що в Росії вважають, що Крим – це їхня територія, однак цього вони не можуть сказати про ті територіальні води, котрі знаходяться у безпосередній близькості від Одеси. РФ просто скористалася окупацією Криму для того, аби розташуватися на платформах Одеського родовища. «Росіяни займалися закачуванням газу. Поки що це відбувалося спокійно. Незважаючи на провокації, всі сторони вирішили вдати, що нічого страшного не відбувається», - наголосив Олещук.
Крім того, він додав, що, вдаючись до подібних дій, Кремль чітко натякнув, що вважає своєю власністю українські територіальні води в Одеській області. Але на цьому Росія зупинятися не має наміру, продовжив Петро Олещук. Суть її наступного кроку буде початок їх контролю російським флотом, через що в майбутньому є загроза, що Україну просто відріжуть від моря. Зокрема, Росія може вдатися до блокування острову Зміїний.