Ескалація військового конфлікту на Донбасі може бути зупинена завдяки офіційним закликам Вашингтону та його впливу на Росію, аби та приборкала підконтрольних її терористів у Донецькій області. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю ЗМІ озвучив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки, генерал української армії Микола Маломуж. За його словами, для російської армії дуже важливо, аби відносини з новою адміністрацією США були нормальними. У зв’язку з цим, не виключено, що в Москві відреагують на прохання Вашингтона припинити бойові дії в районі Авдіївки.
При цьому Микола Маломуж стверджує, що Кремль вже давно перестав реагувати на аналогічні заклики ОБСЄ, ООН та ЄС. Що стосується США, то тут, на переконання генерала, все може статися навпаки.
У той же час, напередодні прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загострення ситуації на Донбасі – це гарна нагода для відновлення російсько-американського діалогу, який допоможе відновити співпрацю. Також Пєсков вважає, що для того, аби прокоментувати ситуацію на сході України та погодити план щодо її урегулювання, Путіну необхідно провести переговори з Дональдом Трампом.