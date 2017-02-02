валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

США своїм закликом здатні зупинити війну на Донбасі – Маломуж

США своїм закликом здатні зупинити війну на Донбасі – Маломуж
Ескалація військового конфлікту на Донбасі може бути зупинена завдяки офіційним закликам Вашингтону та його впливу на Росію, аби та приборкала підконтрольних її терористів у Донецькій області. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю ЗМІ озвучив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки, генерал української армії Микола Маломуж. За його словами, для російської армії дуже важливо, аби відносини з новою адміністрацією США були нормальними. У зв’язку з цим, не виключено, що в Москві відреагують на прохання Вашингтона припинити бойові дії в районі Авдіївки.

При цьому Микола Маломуж стверджує, що Кремль вже давно перестав реагувати на аналогічні заклики ОБСЄ, ООН та ЄС. Що стосується США, то тут, на переконання генерала, все може статися навпаки.

У той же час, напередодні прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загострення ситуації на Донбасі – це гарна нагода для відновлення російсько-американського діалогу, який допоможе відновити співпрацю. Також Пєсков вважає, що для того, аби прокоментувати ситуацію на сході України та погодити план щодо її урегулювання, Путіну необхідно провести переговори з Дональдом Трампом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
25048

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

Последние новости

Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки

Обстріли Авдіївки продовжуються: є жертви

Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе

Идеолога «Харьковской народной республики» оставили под стражей

З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС

Белый дом уточнил данные о смягчении санкций против России

Представительство ЕС одобрило действия Киева на Донбассе

Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог

В США змінили політику санкцій до Росії

Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

Через ситуацію в Україні збереться Рада безпеки ООН

НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Путін назвав причини загострення ситуації на Донбасі

Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа

 Новости за день