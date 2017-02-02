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Матіос піддав критиці слідчі дії Горбатюка у розслідуванні справ Майдану

Матіос піддав критиці слідчі дії Горбатюка у розслідуванні справ Майдану
Очільник департаменту спец розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк навряд чи зможе у швидкі терміни завершити процес розслідування у справі, яка стосується розслідування злочинів на Майдані. Як повідомляє replyua.net, такої точки зору дотримується Анатолій Матіос, який займає посаду головного військового прокурора України. Так, на переконання високопосадовця, у Горбатюка є цілковита підтримка представників середовища адвокатів та всіх хто постраждав під час мирних акцій протесту на Майдані. Проте здійснення розслідування цієї справи з боку департаменту, очільником якого є Горбатюк, є вкрай повільним.

«Якщо взяти до уваги три роки розслідування, яким керує мій колега Горбатюк, я переконаний, що ще не менше трьох десятків років йому буде потрібно, аби все завершити. І це з урахуванням того, що його підтримують захисники та постраждалі», - сказав Матіос.

Нагадаємо, що екс-президент України Віктор Янукович заявив про наявність у нього доказів про причетність принаймні двох українських чиновників до розстрілів учасників Євромайдану. Ці матеріали він має намір використати для звернення до міжнародних судових інстанцій.
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