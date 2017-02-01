Азаров звинуватив Порошенка у стрілянині у Донецьку та Авдіївці

Екс-очільник українського уряду Микола Азаров вважає, що винними в обстрілах житлових районів у Донецьку є безпосередньо представники ЗСУ, повідомляє replyua.net. На думку колишнього високопосадовця, 31 січня українські військові здійснили обстріли центральної частини Донецька, під час яких відбулося розірвання одного зі снарядів. Азаров також заявив, що пошкодженим виявився дев’ятиповерховий будинок та будівля одного з ВУЗів міста. На своїй сторінці в соцмержі Азаров написав, що у вказаному районі обласного центру проросійських терористів не було.
«Цілком незрозуміло, яку мету ставила перед собою влада України, коли надала накази стріляти із використанням гармат в густонаселеному районі Донецька, де відсутні будь-які житлові об’єкти? Норми міжнародного права розцінюють такі дії як військовий злочин», - наголосив Азаров.
Окрім того, політик зазначив, що якщо провести хронологію того, як українські ЗМІ освітлюють дану подію, можна дійти висновку, що саме влада у Києві надавала прямий наказ на проведення обстрілу неподалік Авдіївки.