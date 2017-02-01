У ВР назвали єдиний спосіб зупинити російську агресію на Донбасі

На сьогоднішній день лише дії країн Заходу здатні спричинити тиск на Росію та зупинити військові дії на Донбасі. Як повідомляє replyua.net, таку думку в інтерв’ю ЗМІ висловив позафракційний нардеп Борислав Береза, який також представляє українську делегацію в ПАРЄ. Крім того, політик вважає, що насправді щось змінити можна через посилення санкцій, через що російська економіка зазнає непоправних збитків. «Лише перехід від переговорного процесу до безпосередніх погроз про вірогідність посилення санкцій може зупинити Кремль. Іншого виходу просто не існує, тому що, як ми бачимо, на Заході вже ніхто не переймається значною кількістю людських жертв», - зазначив Борислав Береза.
Нардеп вважає, що спрогнозувати, чи на таке погодиться піти Захід, вкрай важко. При цьому він вважає, що іншого виходу, окрім сподіватися, в України немає .
Напередодні в Радбезі ООН, після отримання відповідної заяви України, ви ступили з засудженням чергової ескалації військових дій на Донбасі, зокрема, в районі Авдіївки. «РБ ООН засуджує використання тяжкого озброєння на окупованих територіях та висловлює підтримку територіальній цілісності України», - йде мова у повідомленні.