МВФ все ще наполягає на підвищенні пенсійного віку в Україні

В інтерв’ю журналістам керівник Мінсоцполітики України Андрій Рева заявив, що МВФ продовжує вимагати від Києва підвищення пенсійного віку, повідомляє replyua.net. Високопосадовець наголосив, що це – одна з основних умов для надання Україні нового траншу. Рева пояснив, що в майбутньому можна буде встановити розмір пенсії у відповідності до рівня податків, які сплачуються фізичною особою. Також розмір пенсії буде встановлюватися у відповідності до того,скільки вносилися кошти до державної скарбниці. Водночас міністра здивувало наполягання МВФ підвищити в Україні пенсійний вік, оскільки експерти та уряд не один раз проводили підрахунки, згідно з якими було зроблено висновок, про неможливість скорочення дефіциту Пенсійного фонду України.
«На моє переконання, є багато альтернативних можливостей, які б дали змогу наповнити Пенсійний Фонд», - стверджує Рева. При цьому він додав, що переговори з МВФ щодо питань реформування пенсійної системи є доволі складними.
Також Андрій Рева досить негативно відгукнувся щодо проведення блокади окупованих територій Донбасу, ініціаторами якої є деякі нардепи та активісти. На переконання міністра, це значною мірою ускладнює поставки енергоносіїв.