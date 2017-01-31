Суд в Гаазі буде розглядати злочини в Авдіївці – Клімкін

Під час сьогоднішньої спільної прес-конференції з очільником данського зовнішньополітичного відомства Андерсом Самуельсеном в місті Маріуполь глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що ті військові злочини, до яких цієї ночі вдалася Росія в районі Авдіївки, неодмінно стануть предметом розгляду міжнародного суду ООН, про що повідомляє replyua.net. Також український високопосадовець наголосив, що російський президент Володимир Путін свідомо вирішив піти на загострення ситуації у цьому регіоні, результатом чого може стати гуманітарна катастрофа в Авдіївціі. У зв’язку з постійними обстрілами у працівників ремонтних бригад немає можливості почати роботу над відновленням постачання тепла та електроенергії.
На переконання головного дипломата України, те, що протягом останніх днів трапилося в Авдіїіці, є злочином. Більше того, додав Клімкін, РФ не припиняє вчиняти злочини, тому що забезпечує терористів Донбасу зброєю, найманцями та боєприпасами.
«Ми маємо намір довести це в Міжнародному суді ООН. ЦІлком свідомо прирікати тисячі людей на те, що вони не можуть отримати тепло при таких умовах. Ми неодмінно доповнимо наш позов тими доказами злочинів, які нам, на жаль, доводиться спостерігати протягом останніх днів», - наголосив Клімкін.