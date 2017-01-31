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Київ просить Захід втрутитися в ситуацію на Донбасі

Київ просить Захід втрутитися в ситуацію на Донбасі
Українська сторона звернулася до представників ООН, ОБСЄ та Ради Європи, закликаючи негайно втрутитися у ситуацію щодо ескалації конфлікту на Донбасі. Мова йде про активні бойові дії у Авдіївці. Про це розповів постійний представник України в ООН Єльченко Володимир у себе в Твіттері, передає replyua.net.

«Українська сторона вимагає від Російської Федерації негайно припинити вогонь на сході України та дотримуватися вимог Мінських угод», - зазначив він. Крім того, представник України в ООН розповів генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну про те, що протягом останніх двох діб проросійські окупанти на Донбасі проводять масивні атаки з забороненого озброєння: з артилерії та танків бойовики гатять по позиціям сил АТО по всій лінії розмежування, найгарячіше залишається у Авдіївці.

«В результаті обстрілу без води та світла може залишитися близько 400 тисяч місцевих мешканців», - зазначив Єльченко. «Якщо проросійські сепаратисти протягом наступної ночі не припинять вогонь, ми будемо змушені скликати екстрене засідання Радбезу ООН», - наголосив він. Як відомо, з неділі, 29-го січня, російсько-терористичні війська почали активно наступати на позиції сил АТО, застосовуючи «Гради» та заборонене важке озброєння.
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