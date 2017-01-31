Гройсман знову хоче підняти всім українцям зарплати

Серед пріоритетних завдань українського уряду є активна робота, яка б дала змогу підвищити розмір заробітної плати всім громадянам країни до гідних показників. Як повідомляє replyua.net, з відповідною заявою виступив очільник Кабміну Володимир Гройсман.
За його словами, уряд вже очікує, що керівники підприємств реального сектору економіки піднімуть зарплату своїм працівникам. Гройсман наголосив, що високі зарплати громадян України є одним з найголовніших завдань його уряду. Крім того, прем’єр вважає першочерговими завданнями розвиток економіки та створення нових робочих місць. При цьому Володимир Гройсман звернувся з закликом до політиків не розповсюджувати неправдиву інформацію стосовно підвищення розміру заробітної плати, наголосивши, що рішення це остаточне та не підлягає скасуванню.
Разом з цим прем’єр-міністр звернувся до співгромадян із закликом не прислухатися до політиків, котрі говорять про те, що скоро почнеться масове закриття підприємства. За його словами, було проведено аналіз цієї інформації та виявлено, що наразі в Україні припинили діяльність 129 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності, а якщо бути точнішим, то документів. Гройсман наголосив, що ніхто з цих підприємців не займалися будь-якою діяльністю.