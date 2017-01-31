В Росії назвали ім’я українця, якого Путін може використати для реалізації своїх планів в Україні

В інтерв’ю ЗМІ один з учасників акцій протесту в масці Путіна Роман Рословцев заявив, що найкращим кандидатом для втілення планів російського президента в Україні є колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, повідомляє replyua.net. За словами активіста, якщо судити попередні вчинки очільника Кремля, то, скоріше за все, він буде покладатися на людей, до яких він ставиться з довірою.
«Я думаю, що мова може йти про певну перевірену людину, наприклад, про Азарова. Крім того, що у нього є певна популярність, можливо, що в Україні частина населення ставиться до нього зі співчуттям. Тому його, можливо, використають для нових проектів», - наголосив Роман Рословцев.
Раніше одне з російських видань повідомило про те, що Микола Азаров має намір повернутися в Україну та створити «уряд у вигнанні». На переконання колишнього очільника українського уряду, мають скластися певні обставини, щоб виник такий уряд, і перш за все, це повинно відбутися в самій Україні. Азаров звинуватив нинішнє керівництво України у незаконному захопленні влади та фактичній неможливості виконувати взяті на себе зобов’язання, у зв’язку з чим народу потрібна альтернативна влада. За таких обставин можливе створення подібних умов, вважає Микола Азаров.