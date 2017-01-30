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В МЗС розповіли, коли суд в Гаазі розпочне розглядати позов України до Росії

В МЗС розповіли, коли суд в Гаазі розпочне розглядати позов України до Росії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вже в березні поточного року в Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочнеться розгляд справи України до РФ, повідомляє replyua.net. За його словами, позови стосуватимуться безпосередньої причетності російської влади до фінансування діяльності терористів, а ще Київ звинувачує Москву у дискримінації на расовому ґрунті. При цьому Клімкін додав, що уже в наступному місяці українська сторона стане головою у Радбезі ООН.

Раніше очільник українського МЗС наголосив, що у своєму позові до ООН Україна наполягатиме на покаранні Росії за факти постійного постачання на окуповані території Донбасу зброї та інших видів допомоги терористичним групам, котрі мають безпосередню причетність до скоєння терактів на українській території.

«Серед атак терористів, які призвели до вкрай трагічних наслідків, варто, безумовно, віднести збиття малайзійського Боїнгу МН 17, здійснені обстріли в жилих районах в містах Краматорськ та Маріуполь, а також жорсткий обстріл автобуса з пасажирами поруч з Волновахою та вибух на мирному зібранні у Харкові, який призвів до смертельних жертв», - сказав головний дипломат України.
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