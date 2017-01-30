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Новий законопроект про українську мову

Новий законопроект про українську мову
У Верховні Раді депутати створили три законопроекти, що визначають використання української мови у ЗМІ, медичних установах, видавництвах, мистецтві, комп’ютерних програмах, кафе, ресторанах та інших установах і сферах. Повідомляє replyua.net.

Порушників нового закону каратимуть штрафами, а за його дотриманням стежитимуть мовні інспектори. Користувачі соцмереж обурені. Вони навіть придумали для нових інспекторів жартівливі слова та низку анекдотів. За новим законом усім іноземцям, щоб отримати українське громадянство, потрібно буде підтвердити свої знання української мови на іспиті. Таку процедуру хочуть ввести представники громадської та юристи, які розробили і за допомогою депутатів подали закон про державну мову. На голосування уряду буде представлений лише один з представлених трьох законопроектів. Планують лишити ключові тези. Серед них іспит не лише для іноземців, але й для державних службовців усіх рівнів. Закон вступає в дію не одразу. Тому для підготовки є ще два роки. Ще одним ключовим пунктом у законопроекті залишається те, що навчання та виховання у навчальних заклад усіх рівнів в Україні має бути тільки державною мовою. Втім, автори прописали можливість використання інших мов в освітньому процесі. Обслуговування в магазинах, ресторанах, лікарнях, перукарнях має здійснюватися українською. Проте на прохання клієнта його можуть обслужити також іншою мовою.

За новим законом театральні постановки не українською мовою обов’язково мають йти із субтитрами державною. Представники мистецтва вважають це безглуздям. Іноземні фільми мають демонструватися з дубляжем українською. Репліки іншою мовою мають бути озвучені або субтитровані, проте не більше п’ятнадцяти відсотків. Програми на телебаченні мають виходити дев’яносто відсотків українською мовою. Журнали, які виходять іноземною мовою, повинні видавати й україномовну версію. За недотримання закону в сфері освіти, науки і культури передбачено штраф до п’яти тисяч гривень, а в державних і бюджетних організаціях – до семи тисяч гривень. Автори наголошують, що мовний режим не стосується приватного спілкування і не утискає носіїв інших мов.
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