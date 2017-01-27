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МЗС України: Росія демонструє готовність до повномасштабного вторгнення

МЗС України: Росія демонструє готовність до повномасштабного вторгнення
В інтерв’ю «5 каналу» очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що розміщення РФ своїх військ на кордоні з Україно свідчить про готовність до повномасштабного вторгнення, повідомляє replyua.net. За словами міністра закордонних справ, Кремль не припиняє тримати цю військову присутність. «Москва намагається дестабілізувати ситуацію в прикордонних районах і демонструє, що її вторгнення може розширитися з Донбасу на решту території України», - завив Клімкін.

При цьому головний дипломат України підкреслив, що наразі відсутні підстави для зустрічі найближчим часом «нормандської четвірки», тому що Кремль відмовляється від виконання Мінських домовленостей.

«В плані розробки дорожньої карти ми вже знаходимося значно далі від того, на що свою згоду давала Росія під час берлінського саміту, де було зазначено, що ми весь час будемо працювати над удосконаленням дорожньої карти. Наразі РФ постійно блокує ці домовленості, тому вихід на політичний рівень – рівень керівників МЗС – найближчим часом мені здається нереальним, тому сторони так і не досягли єдиної позиції», - заявив Клімкін. Як відомо, раніше в Міноборони повідомлялося про готовність РФ перекинути на Донбас 10 тис. військових.
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