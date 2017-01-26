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В СБУ переконані, що допомогли меру Перемишля

В СБУ переконані, що допомогли меру Перемишля
Керівник СБУ Василь Грицак дав позитивну оцінку результатам нещодавнього дипломатичного скандалу між Україною та Польщею, котрий виник після озвученого рішення відносно заборони на в’їзд на українську територію міському голові міста Перемишль Роберту Хомі, передає replyua.net.

«Нам добре відомий зміст жорсткого змісту заяв польського зовнішньополітичного відомства, проте я хотів би зазначити, що з боку мера Перемишля була дана відповідна оцінка тому, що відбувалося у його місті. Він виступив з критикою актів, вчинених учасниками акцій, назвавши їх недружніми по відношенню до України. На моє переконання, факт заборони на відвідання України Роберту Хомі в результаті призведе до позитивних результатів для нього. Наразі це питання розглядають у МЗС нашої країни», - заявив глава СБУ.

Варто нагадати, що 17 грудня 2016 року мер міста Перемишль Роберт Хома, який планував відвідати Львів, не зміг потрапити на територію України у зв’язку з його участю в заходах, спрямованих проти України та через те, що він сприяв розпалюванню ворожнечі між поляками та українцями. У свою чергу, 18 січня зовнішньополітичне відомство Польщі звернулося з нотою до України, у якій містилася вимога повного пояснення підстав для заборони в’їзду на українську територію мера Перемишля.
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