Розенко пояснив, що заважає підняти українцям пенсії

Пенсії для громадян України в подальшому будуть залишатися невисокими, якщо з боку працівників та бізнесменів і надалі чинитиметься опір сплаті податків. Як повідомляє replyua.net, з такою заявою в ефірі одного з телеканалів України виступив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
За його словами, біля половини усіх працівників не бажають сплачувати податки, або роблять це не повністю. За таких умов у держави немає можливості для забезпечення зростання розміру пенсій для громадян. Крім того, урядовець наголосив на важливості сплати податків всіма, тому що від цього залежить виплата пенсій для України. Розенко додав, що у будь-якій державі у світі виплата пенсій та інших важливих виплат залежать тільки від того, чи сплачуються податки.
Більше того, віце-прем’єр наголосив, що скорочення дефіциту ПФУ нереальне навіть тоді, якщо пенсійний вік підвищити. При цьому посадовець додав, що наразі МВФ не ставить перед Україною питання про підвищення пенсійного віку. Разом з цим, за словами Розенка, продовжується переговорний процес між Києвом та МВФ відносно нової редакції меморандуму. Зокрема, у документі мова йде про опрацювання пенсійної реформи.