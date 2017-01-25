Правительство отдало таможне десятую часть от сверхпланового дохода

Возглавляемое Владимиром Гройсманом правительство Украинского государства, во время переговоров Кабмина в среду, 25 января разрешило таможне направлять на свое же развитие до десяти процентов средств, которые были получены от перевыполнения плана поступлений, о чем информирует replyua.net.
В свою очередь председатель финансового ведомства Украины (Министерство финансов) Александр Данилюк во время переговоров украинского правительства сказал: «Есть предложение до десяти процентов от перевыполнения таможенных платежей направлять на обеспечение функционирования органов в ведомстве. Кроме того была поставлена цель ежемесячно сдавать отчет о применении таких материальных средств». Примечательно, что такое решение предоставит возможность привлечь допсредства на развитие инфраструктуры таможни Украины что, в свою очередь, даст возможность также увеличить поступления.
Насколько известно, в Украинском государстве 50 процентов сверхплановых поступлений таможни перераспределяется на осуществление работ по строительству дорог. В 2016 году таким путем было привлечено два миллиарда гривен для 5 регионов Украинского государства.