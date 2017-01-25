На содержание нардепов в текущем году выделено более миллиарда гривен

В своей статье для «Апострофа» журналист Марина Шилович сообщила, что в нынешнем году на деятельность ВР из госбюджета могут выделить 1,128 млрд. грн., передает replyua.net. Согласно информации, представленной в публикации, в прошлом году для обеспечения деятельности украинских народных избранников было потрачено 933 млн. грн. Как известно, указанная сумма будет потрачена на обеспечение расходов нардепов, базу автомобилей, а также мероприятий по освещению работы парламентариев в СМИ. В то же самое время журналист подчеркнула, что из государственного бюджета сумма средств, выделенных на приобретения инвентаря в школы, мебели и учебных пособий в два раза меньше, чем та, которая предполагается на содержание парламентариев.
Впрочем, пока что утверждение сметы на содержание ВР еще не состоялось, поскольку 17 января в стенах парламента не удалось набрать необходимого количества голосов.
В 2015 году на сайте онлайн-петиций было зарегистрировано предложение к главе государства Петру Порошенко о сокращении количественного состава нардепов ВР до 100 человек. Известно, что петиция была рассмотрена главой государства, но ее утверждения так и не состоялось.