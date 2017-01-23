«Враг номер два»: Савченко обрушилась на власть Украины

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко обрушилась с критикой на украинскую власть. По мнению нардепа, в списке врагов украинского народа киевская власть не далеко ушла от Путина и России — она идёт под вторым номером. Как рассказала прибывшая из заключения в России Савченко, народу не стоит слушать пропаганду власти с «отключенным мозгом», люди нуждаются в эмоциональных объяснениях истины.
Беседуя с представителями издания «Фраза», как передаёт replyua.net, Савченко отметила, что украинцам сейчас нужно научиться чувствовать сердцем, «включать» голову. Кроме того, Надежда не считает публикацию списков пленных плохой идеей, нардеп уверена в том, что такой метод помогает повысить эффективность поисков пропавших без вести. Комментируя критику в свой адрес, Савченко отметила, что люди начинают критиковать друг друга «тогда, когда у самих не получается, и хотят, чтоб другие не пробовали».
«Наверное, мне стоит использовать больше политических объяснений и меньше лирики, но я хочу донести людям истину, чтобы они думали головой и чувствовали сердцем. Наша власть — это, в принципе, враг номер два», — объяснила Савченко.