Манн: мне жаль, что Гройсману приходится работать с такими отбросами

Соломон Манн прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Укрзализнице» и политический скандал с участием министра инфраструктуры Украины Омеляном. Он пишет: «Мне очень жаль, что украинским министрам приходится работать с такими отбросами», - передает replyua.net.
Блогер пишет: «Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приказал установить в Уставе «Укрзализницы» защиту от дебила. А точнее: защиту от дебильного министра инфраструктуры Омельяна, который до сего дня делал все возможное для того, чтобы выжить кризисного менеджера Войцеха Бальчуна из предприятия». Он продолжает: «Пан Бальчун сперва молча терпел идиота, потом стал терпеливо и вежливо его убеждать и, наконец, терпение его лопнуло, и он предложил Гройсману свою отставку. В результате Премьер вывел «Укрзализницю» из подчинения Мининфраструктуры и переподчинил ее непосредственно Премьеру».
Манн сообщает, что в своем аккаунте на Facebook Омельян разразился пространной речью, о том что, дескать, Бальчун не кризисник а гастролер, что успех полькой PKP Cargo – Украине не пример, что теперь некому будет контролировать менеджера, ибо у Гройсмана не хватит времени пристально следить за иностранцем и прочий ребячий бред, очень характерный для украинских функционеров и бизнесменов. Он подчеркивает: «Конечно, надежд на благополучный исход у меня все меньше и меньше, но хотя бы этот дебил больше не будет мешать и без того архисложной работе по спасению «Укрзализници». Скажу на это только одно: «Браво, Гройсман!» И еще: мне очень вас жаль – работать с такими отбросами, как ваши министры, не смог бы, наверное, ни один премьер в мире».