Муждабаев: СБУ должна расследовать обстоятельства покушения на Антона Геращенко

Айдер Муждабаев на своей странице прокомментировал заявления Антона Геращенко о готовящемся покушении на него, а также реакцию на него в социальных сетях, - передает replyua.net.
Журналист пишет: «Не понимаю стеба над Антоном Геращенко. Нравится он вам или нет, как вы к нему ни относитесь, но если покушение готовилось, то это серьезно и касается всех. Тем более, раз Антон написал про взрывное устройство и автомобиль на «Украинской правде», и я очень хочу подробностей».
Муждабаев подчеркивает: «Надеюсь, Служба безопасности Украины их быстро представит, тогда и обсудим, по-серьезному. Вспомним и про Павла Шеремета – что с расследованием его убийства?». Блогер добавляет: «Вы думаете это шутка, что по Киеву ходят люди, готовые по заказу из России кого ей угодно убить? Я так не думаю. А сейчас, исходя из того, что сказано, и надеясь, что нас не обманывают – это было бы большим общественным риском для Службы безопасности Украины, можно только порадоваться».