Муждабаев: вообще, за такое наградной отдел разгоняют, Петр Алексеевич

Айдер Муждабаев прокомментировал на своей странице в Фейсбуке крайне неудобную ситуацию, в которой оказался Президент Украины и представители его Администрации после награждения нескольких граждан Украины орденом Свободы, - передает replyua.net.
Сегодня стало известно, что в числе награжденных государственной наградой Украины оказался антисемит. Поскольку решение о присуждении государственных наград и премий принимается главой украинского государства и оформляется в виде его указа, Петр Порошенко оказался в неловкой ситуации. Как сообщают журналисты сайта «15 минут», в числе награжденных орденом Свободы оказался Василий Квасновський, житель Тернопольской области, общественно-политический деятель, являющийся автором антисемитской книги «Підступи близнюків сіонізму і комунізму». Критики заявляют, что когда основывалась эта награда несколько лет назад, власти обещали, что ее будут получать лишь достойные люди, имеющие реальные заслуги перед Украиной.
Журналист пишет: «Вообще, за такое наградной отдел разгоняют, Петр Алексеевич. Эти люди, если они профи, должны биографию каждого кандидата до мелочей проверять, а тут все выясняется одним кликом».