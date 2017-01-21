Савченко поразила своим заявлением об олигархических СМИ

По мнению нардепа Надежды Савченко, информация главных украинских СМИ, которые принадлежат олигархам, - это самая настоящая вакханалия, поэтому для рядовых граждан существует единственная альтернатива – это местные средства массовой информации, передает replyua.net. Более того, парламентарий уверена в отсутствии как таковой свободы слова в Украине, поэтому украинцы не могут правильно дать оценку положению дел в стране.
«У нас точно такие же проблемы со свободой слова, как и со многими иными сферами жизни. В частности, это касается СМИ: они до такой степени способны забить людям мозги, что для того, чтобы человек узнал свое мнение, он должен включить телевизор. А на телеканалах постоянно распространяется ложь, и никто об этом даже не пытается задуматься. Людям в новостях что-то рассказали, они посмотрели и восприняли это за правду. Но когда ты пытаешься разоблачить их, политики, контролирующие СМИ, начинают тебя обливать грязью, так как сказать им просто нечего. Любую информацию нужно подкреплять явными доказательствами, так как люди не такие уже и глупые», - сказала Савченко.
Она уверена, что только благодаря местным СМИ люди могут понять, что на самом деле происходит в стране и задуматься над этим.