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Тука объяснил, почему Киев не отключает свет и воду в «ЛНР» и «ДНР»

Тука объяснил, почему Киев не отключает свет и воду в «ЛНР» и «ДНР»
Георгий Тука, занимающий пост замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в интервью «Громадському» прокомментировал идею полной блокады самопровозглашённых «ЛНР» и «ДНР», которая нередко озвучивается в интервью некоторых политиков и среди пользователей соцсетей. По мнению чиновника, отключать воду и свет на оккупированных территориях Донбасса нецелесообразно — такие действия со стороны официального Киева противоречили бы международному законодательству, передаёт replyua.net.

Политик считает, что Украина «уже доблокировалась» до того, что на временно оккупированных территориях возникла де-факто рублёвая зона, а 90% продовольственных товаров туда поставляется из РФ. Если же прекратить всевозможные гуманитарно-экономические отношения с так называемыми «ЛНР» и «ДНР», это обернётся для государства множеством международных санкций.

По его словам, «если у Украины есть возможность поставлять воду — она обязана её поставлять», а давление посредством гуманитарной составляющей будет воспринято международным сообществом как геноцид. Вместо того, чтобы полностью блокировать отдельные районы Донбасса, Тука предлагает не только поддерживать эти связи, но и работать над связями между народом «по обе линии столкновения».
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