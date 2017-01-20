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Порошенко рассказал о своих ожиданиях от президентства Трампа

Порошенко рассказал о своих ожиданиях от президентства Трампа
В Киеве надеются, что при президентстве Дональда Трампа между Украиной и США будет продолжаться активное и эффективное сотрудничество. Как передает replyua.net, соответствующее заявление сделал украинский президент Петр Порошенко. В ответ на поступивший от иностранных журналистов вопрос, украинский лидер заявил, что Украина ожидает от США активной поддержки трансатлантического единства. При этом украинский лидер акцентировал внимание на том, что Кремль, прибегнув к аннексии Крыма и начав военную агрессию на Донбассе, поставил крест на существующей в послевоенные годы системе мировой безопасности, существовавшей с основой на Совбез ООН.

Глава государства также отметил, что с учетом нынешних непростых условий, единственный способ для поддержания безопасного существования мира – это НАТО. Порошенко уверен, что высокая эффективность сотрудничества в сфере безопасности для Украины играет крайне важную роль.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, заявил, что для Кремля будущий президент США Дональд Трамп не может быть «своим», так как он является «американским человеком». При этом Песков уверен, что эксперты, которые считают Трампа приближенным к России, сильно ошибаются.
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