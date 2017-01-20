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Порошенко пояснив, що Україна чекає від США в часи правління Трампа

Порошенко пояснив, що Україна чекає від США в часи правління Трампа
Президент України Петро Порошенко сподівається, що співпраця з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та його адміністрацією буде ефективна та взаємовигідна. Про це він заявив сьогодні, 20-го січня, повідомляє прес-центр АП, передає replyua.net.

«Україна сподівається на те, що співпраця між нашою державою та США і надалі буде ефективною та вигідною для обох сторін. Ми і надалі будемо підтримувати дружність між атлантичного союзу», - заявив Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів про те, чого він очікує від нової влади в США. Крім того глава держави підкреслив, що Російська Федерація своєю агресією на сході України та окупованому Криму перекреслює всю міжнародну післявоєнну безпеку, яку намагалися забезпечити учасники НАТО протягом багатьох років.

Також президент наголосив, що в даній ситуації головним учасником являється все ж Північноатлантичний альянс. «Як і для України так і для глобальної системи безпеки співпраця між Україною та Сполученими Штатами дуже важлива. Ми і надалі повинні працювати разом у секторі оборони та продовжувати проводити спільні військові навчання», - резюмував президент Петро Порошенко.
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