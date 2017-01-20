Не Украине, а ЕС следует бояться проблем из-за Трампа – нардеп

Нардеп Владимир Арьев, представляющий Украину в ПАСЕ, заявил, что так как среди представителей команды будущего американского президента Дональда Трампа есть множество сторонников Brexit, проблемы с республиканцем могут возникнуть не у Киева, а у Брюсселя, передает replyua.net.
При этом Арьев уверен в вероятности налаживания хороших отношений властей Украины с новой администрацией США. Депутат также отметил, что во время предвыборной кампании в США украинские представители постоянно контактировали со штабами и Трампа, и Клинтон.
Со слов Арьева, Украина располагает всеми необходимыми ресурсами для начала тесного взаимодействия, так как Киев всегда имел хорошие отношения с представителями Республиканской партии. Более того, нардеп подчеркнул, что Вашингтон не намерен проводить официальные мероприятия для всех, кто стал посетителями мероприятий в честь церемонии инаугурации нового главы Белого дома. Вполне вероятно, некоторые парламентарии примут участие во встрече с представителями Конгресса, однако не исключено, что большая часть депутатов ВР, отправившихся в Вашингтон, просто хотели сфотографироваться. «Кто богаче, тому дадут место на балу и пригласят сфотографироваться с новым президентом», - сделал вывод Арьев.