"За що людям жити?": Ляшко пригадав обіцянки про 15% від доходів за комуналку

Колись представники українського уряду публічно запевняли, що громадянам України не доведеться платити більше 15% від своїх доходів за комунальні послуги. Проте на сьогоднішній день реальні події свідкують про протилежне. Про це на засіданні Верховної Ради заявив народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, інформує replyua.net.
«Не так це й давно було, коли урядовці завіряли нас, що українцям не потрібно буде платити за комуналку більше 15 процентів від своїх доходів. Але що ж відбувається? Лише за опалення люди отримують платіжки по 5 тисяч гривень! Як людина, що заробляє 3000 гривень може покрити свої комунальні борги? Жити за що їм потрібно?!», - наголосив він.
Крім того Ляшко зауважив, що суд досі не почав розгляд позову Радикальної партії про зниження тарифів, «і робить це навмисно». «Судді вже по півроку хворіють! Скоріше за все на голову!», - додав депутат. В той самий час він оголосив три вимоги Радикальної партії до влади: «Повернути соціальну норму споживання газу, переглянути нормативи уряду, за якими вирішується питання субсидій та негайно зменшити тарифи за комунальні послуги і ціну на газ». Як відомо, на початку осені минулого року прем’єр-міністр Володимир Гройсман заспокоював словами про те, що ціна за компослуги не перевищить 15% від доходів сімей.