Чубаров закликає зібрати конституційну комісію

Народний депутат України, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав президента та Кабінет міністрів зібрати конституційну комісію для того, щоб провести роботу та внести корективи до 10-го розділу Конституції. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради у п’ятницю, 20-го січня, інформує replyua.net.
Як відомо, сьогодні святкується День автономії республіки Крим. «Вже минуло 26 років з того моменту, як відбувся загальнокримський референдум стосовно відновлення автономії Криму. Відомо, що ї було ліквідовано радянською владою шляхом депортації кримськотатарського народу», - зазначив голова Меджлісу.
«Однак це референдум відбувся фактично на самому початку, коли кримські татари повернулися до себе на Батьківщину, коли ще була радянська влада та панував комуністичний режим. У Москві тоді були дуже занепокоєні з приводу цього. Вони усвідомлювали, що кримські татари повертаються і потрібно відновлювати автономію півострова. Люди повернулися на свою землю», - розповів Чубаров. За його словами Україна має зробити з цієї історичної події певні висновки та почати роботу над внесенням змін до Конституції в розділі «Автономна республіка Крим».