Кабмин ведет активную подготовку к возвращению Донбасса

В Министерстве по делам временно оккупированных территорий и внутренних переселенцев уверенны в начале деоккупации Донбасса в текущем году, в связи с чем там началась активная подготовка к данному процессу. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало от главы ведомства Вадима Черныша.
«Конечно, я склонен верить в начало деоккупации в 2017 году. И хотя 100% оснований быть уверенным в том, что именно так и произойдет, у мня нет, но у нас есть готовность к двум вещам. В случае, если мирный процесс, разработанный через согласованные Совбезом ООН Минских соглашений, сработает, это означает, что возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Киева будет осуществляться поэтапно. В настоящее время ведется разработка дорожной карты возвращения. Нам следует быть готовыми к тому, что когда органы власти Украины будут готовы туда вернуться, к этому должны быть готовы все», - сказал высокопоставленный чиновник, подчеркнув, что на сегодняшний день возобновление власти Киева в «ДНР» и «ЛНР» сопровождается многими проблемами.
Ранее известный журналист Виталий Портников в своей статье заявил, что для деоккупации Крыма и Донбасса нужно дождаться краха режима Путина.