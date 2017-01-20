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Дипломат не исключил отложение «безвиза» для Украины на неопределенный срок

Дипломат не исключил отложение «безвиза» для Украины на неопределенный срок
В интервью журналистам «Обозревателя» Вадим Трюхан, являющийся дипломатом, высказал предположение, что Евросоюз может отложить предоставление Украине безвизового режима на неопределенное время, передает replyua.net. Объясняя свое предположение, дипломат отметил, что на сегодняшний день остается неясно, когда именно этот вопрос будет вынесен на рассмотрение: до выборов президента Франции или уже после них. К тому же, добавил Трюхан, пока нельзя предугадать, кто на этих выборах победит.

Эксперт уверен, что если до того, как состоятся выборы, Киеву не предоставят «безвиз», а новым французским лидером станет глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, на продолжительное время безвизовый режим для Украины так и останется недостижимой целью.

Впрочем, украинский президент Петр Порошенко настроен боле оптимистично по поводу отмены ЕС виз для своих сограждан. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он выразил уверенность в том, что на протяжение ближайших двух недель после того, как требования Брюсселя будут удовлетворены, Украине все же будут отменены визы. Глава государства назвал такое решение прямым обязательством Евросоюза.
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